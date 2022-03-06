عاجل.. محافظة الجيزة تطالب المواطنين بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة

حذرت محافظة الجيزة، في بيان اليوم، سكان المحافظة من «رياح الخماسين» التي تتعرض لها البلاد اليوم، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد، بوجود نشاط للرياح الباردة محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة قد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق، وشددت المحافظة، على المواطنين، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

تجنب أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال للغبار

ونصحت محافظة الجيزة، في البيان، المواطنين بالتأكيد على تثبيت أي معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط، وكذلك قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر، بالإضافة إلى ضرورة تجنب أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال، للغبار، وابتعاد المارة عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجب الإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات، عبر الاتصال بالخط الساخن «114» المخصص لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة الجيزة.

عاصفة ترابية شديدة بسرعة 50 كيلومترا

وقال مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه بداية من اليوم الأحد، ستشهد البلاد حالة شديدة من عدم الاستقرار، خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى والظهير الصحراوي والواحات في الصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة.

وأشار المركز إلى أنَّ حالة الطقس في مصر اليوم، تشير إلى التوقع بهبوب عاصفة ترابية شديدة تزيد سرعة الرياح فيها عن 50 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 60 كيلومترًا على جميع مناطق الجمهورية، فيما عدا مناطق أقصى الصعيد.