عاجل.. «المعلمين» تعلن زيادة الميزة التأمينية إلى 30 ألف جنيه

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية «صندوق الزمالة»، زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 30 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2022، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، بعدما كانت 27 ألفا و500 جنيه، وهي الزيادة السابعة التي يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي مجلس النقابة الحالي المسؤولية في يونيو 2014.

وأجرى مجلس إدارة صندوق الزمالة للمعلمين، دراسة اكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذي يسير عليه المجلس، منذ رفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 ، من 13 ألفا إلى 15 ألف جنيه، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية إلى 22 ألفا و770 جنيها، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفا و500 جنيه، وأخيرا مطلع العام الحالي 2022 جرى اعتماد زيادتها لتصل إلى 30 ألف جنيه.

زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأمراض المستعصية

كما وافقت الجمعية العمومية لصندوق الزمالة، على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأمراض المستعصية من 60 مليون جنيه إلى 80 مليونا سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2022 ، وزيادة عدد الأمراض المستحق أصحابها للإعانة لتصبح 9 بدلاً من 7 أمراض، يحق لأصحابها من المعلمين صرف إعانات صحية بقيمة 20 ألف جنيه لا ترد، وقائمة الأمراض تشمل «استئصال الكلى – الروماتويد – عمليات القلب المفتوح – زراعة أحد الأعضاء – السكتة الدماغية – الأورام – الفشل الكلوي – بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة»، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن بنسبة 25% لتصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليونا سنوياً.

إعانات صحية وقروض زواج للمعلمين

وأكد خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، أنه جرى صرف إعانات صحية لـ6774 معلما بقيمة إجمالية بلغت 59 مليونا و118 ألف جنيه خلال عام 2021.

وأوضح «الزناتي» أنه جرى صرف قرض الزواج لـ3374 معلما بقيمة 15 ألف جنيه لكل معلم، يسدد على 60 شهرا، بدون فوائد، بمبلغ إجمالي 50 مليونا و610 آلاف جنيه، إضافة إلى قرض أبناء المعلمين لـ1451معلما بقيمة 10 آلاف جنيه لكل حالة بإجمالي مبلغ 14 مليونا و510 آلاف جنيه، ليصبح المبلغ الإجمالي لتلك القروض 65 مليونا و120 ألف جنيه خلال عام 2021، إلى جانب صرف 21 إعانة لحالات الوفاة بحادث قدرها 40 ألف جنيه بمبلغ إجمالي 840 ألف جنيه.

وعلى هامش الجمعية العمومية لصندوق الزمالة، أهدى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة، درع النقابة الفرعية، لنقيب المعلمين ورئيس الصندوق، تقديراً لدوره في خدمة العمل النقابي والمعلمين.