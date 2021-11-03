طقس قنا مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والمحافظة تتأهب للشتاء

يشهد طقس محافظة قنا، تحسنا ملحوظا مع ارتفاع بسيط في نسبة الرطوبة التي تُشعر المواطنين بارتفاع بسيط في درجات الحرارة نهارا، فيما يضطر المواطنون لإرتداء الملابس الشتوية ليلا بسبب برودة الجو، وسط استعدادات مكثفة للأجهزةة التنفيذية تحسبا للتغيرات المفاجئة.

طقس مائل للحرارة على قنا نهارا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، إن طقس محافظة قنا سيكون مائل للحرارة نهارا، ويشعر المواطن بالبرودة مع حلول الليل، وسط ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر بالمناطق القريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح في كافة أنحاء الجمهورية بشكل متقطع.

قنا ترفع حالة الطوارئ تحسبا للطقس

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، إن المحافظة بكافة المديرات التابعة لها، رفعت حالة الطوارى تحسبا لأي تغيرات في الطقس، وهذا طبيعي في مثل هذه الفترة من كل عام أن نكون على درجة الاستعداد القصوى، لافتا إلى تشديده على جاهزية المعدات ومراجعة مخرات السيل والتأكد من عدم وجود أي إعاقة للمجرى، وأوضح أن هيئة الأرصاد الجوية على تواصل دائم مع الجهات التنفيذية ودائما ما تطالب الهيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تغير طارئ في الطقس خلال فل الخريف من كل عام.

درجات الحرارة في قنا

يذكر أن درجات الحرارة في قنا، سجلت اليوم، الأربعاء، 26 درجة، فيما استقرت الرطوبة عند نسبة 38 % ما يجعل المواطنين يشعرون بحرارة الطقس نهارا.