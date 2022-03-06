بدء التقديم للعام الجديد.. تحذير للمدارس الخاصة: ممنوع جمع أي تبرعات

حذر المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، جميع المدارس من جمع أي تبرعات تحت أي مسمى أو أي بند، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ودعا «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أولياء الأمور إلى ضرورة عدم دفع أي مصروفات أخرى غير المصروفات الدراسية والحصول على وصل يفيد بذلك.

بدء التقديم لرياض الأطفال

وأشار إلى بدء التقديم للمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بالنسبة لرياض الأطفال، ويستمر حتى شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى ضرورة استيفاء جميع الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.

وأوضح أن التقديم في الوقت الحالي للأشقاء: «يعني اليومين دول فاتحين عشان نقبل الطلاب اللي ليهم أخوات في المدارس الخاصة الأول».

المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة

وأكد «علام» أن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة تختلف من مدرسة لأخرى حسب طبيعة كل مدرسة ونوعية التعليم الذي يتم تقديمه، موضحاً أن المدارس حريصة على التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لمتابعة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وعن قائمة الطلبات التي تطلبها المدارس الخاصة، قال إن قائمة الطلبات مستلزمات أساسية في العملية التعليمية سواء من كراسات أو كشاكيل أو أدوات للاستخدام الشخصي.

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

فتح باب التقديم لمدارس المستقبل الحديثة للغات

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مدارس المستقبل الحديثة للغات عن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 لرياض الأطفال.

وأوضح أن المصروفات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال 11500 جنيه، يجرى تسديدها دفعة واحدة في المدرسة بعد قبول الطالب أو الطالبة.

وأشار إلى أن سعر استمارة التقديم 300 جنيه، وتمثلت شروط التقديم في أن يكون سن الطالب بحلول أول أكتوبر المقبل ثلاث سنوات و6 شهور، واجتياز المقابلة الشخصية.