معاهد الجزيرة العليا تطلب أعضاء هيئة تدريس.. التخصصات وطريقة التقديم

أعلنت معاهد الجزيرة العليا، التي تضم كلا من معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد الجزيرة العالي للاعلام وعلوم الاتصال، ومعهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية، حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وأكدت معاهد الجزيرة العليا، من خلال إعلان رسمي، حاجتها لتعيين عدد من معاوني هيئة التدريس وأعضائها خلال العام الدراسي الجاري، في عدة وظائف شاغرة، وذلك حسب التخصصات المطلوبة في كل معهد من المعاهد التابعة لهم.

تخصصات مطلوبة في المعهد العالي للهندسة

ووفق الإعلان مطلوب مدرس مساعد، كالآتي:

- مدرس مدني.

- مدرس اتصالات وإلكترونيات.

- مدرس رياضيات هندسية.

- مدرس فيزياء هندسية.

- مدرس ميكانيكا هندسية.

- مدرس هندسة كيميائية.

تخصصات مطلوبة في معهد الإعلام والاتصال

كما أعلنت معاهد الجزيرة العليا، عن حاجتها أيضا إلى عدة تخصصات من أعضاء هيئة التدريس مطلوبة في ظائف مختلفة بمعهد الجزيرة العالي للإعلام والاتصال، كالآتي:

- أستاذ فى الإذاعة وتليفزيون

- أستاذ صحافة.

- أستاذ علاقات عامة وإعلان.

- مراقب إداري للمعهد.

- مدير للشؤون القانونية.

التخصصات المطلوبة بمعهد الحاسب الآلي

كما طلب معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية، أعضاء هيئة تدريس، ومدرسين مساعدين، ومعيدين باللغة الإنجليزية، ومعيدين باللغة العربية، وذلك فى عدة تخصصات مختلفة، كالآتي:

- أستاذ محاسبة.

- أستاذ في إدارة أعمال.

- أستاذ تجارة خارجية.

- أستاذ علوم إدارية وقانونية.

- أستاذ في أسواق مالية وبورصات.

طرق التقديم في الوظائف المطلوبة بمعاهد الجزيرة العليا

حددت إدارة المعهد طرق التقديم في الوظائف المعلن عنها من خلال الآتي:

- عن طريق الإيميل الخاص بمعاهد الجزيرة العليا info@gi.edu.eg.

- أو التقديم المباشر بمقر معاهد الجزيرة العليا، والكائن بشارع معهد الجزيرة العالي المتفرع من شارع 9 بالمقطم.