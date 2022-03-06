رسالة عاجلة من «الصحة» لأصحاب هذه الأمراض: لا تخرجوا من المنزل اليوم

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين خاصة من يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية أو مرضى الحساسية إذ شددت على ضرورة عدم خروج مرضى الحساسية من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك بالتزامن مع حالة الطقس الذي أصدرَت هيئة الأرصاد بيانًا بشأنه، مؤكّدة فيه أن البلاد من المقرر أن تتعرض لـ رياح الخماسين.

على مرضى الحساسية عدم الخروج إلا للضرورة القصوى وبالكمامة

وتابعت وزارة الصحة في تقريرها، يجب على المواطنين فى حالة الخروج ارتداء الكمامات تجنبا لدخول الأتربة الى الشعب الهوائية، لافتة الى أهمية الجلوس فى أماكن جيدة التهوية والبعد عن المناطق المزدحمة لتفادي الشعور بالاختناق.

نصائح بشرب كمية كبيرة من المياه وغلق النوافذ جيدًا

ونصحت وزارة الصحة المواطنين خاصة مرضى الحساسية وضيق التنفس وبوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في المواعيد التي حددها الطبيب المختص أو المشرف على الحالة الخاصة بهم، موضحة ضرورة شرب كمية كافية من المياه لضمان تحسين تدفق الدم الى الرئتين، مشددة على أهمية إغلاق النوافذ جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار الى الغرف.

وأكّدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف، وعقد غرفة الأزمات المركزية والتوصل مع كل المديريات لضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

لا تنخدعوا بدرجات الحرارة المتقلبة

وكانت هيئة الأرصاد المصرية أكّدت أنَّ الرياح التي ستضرب البلاد اليوم ستؤدي الى انخفاض في درجة الحرارة ليلًا، وسيكون الطقس شديد البرودة ومن المقرر أن تستمر هذه الأجواء لمدة، يوم ثم بعد ذلك سيعود الطقس في معدلاته الطبيعية.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم الانخداع بدرجات الحرارة وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية لحين انتهاء فصل الشتاء في موعده المحدد، وعلى أصحاب أمراض الجهاز التنفسي تجنب الأتربة والرمال قدر الإمكان.