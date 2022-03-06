طريقة التعرف على «البنزين المغشوش».. السر في «دخان الشُكمان»

انتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من الأقاويل حول وجود بنزين مغشوش في الأسواق المحلية سواء كان مغشوشًا بالمياه أو بخلط نوعين من البنزين أو من خلال وجود أنواع من المعادن التي تؤثر بالسلب على أداء محركات السيارة وتتسبب في تلف المحرك.

وبدأ الكثير من المواطنين الذين يمتلكون السيارات في البحث عن طريقة لاكتشاف البنزين المغشوش أو الذي يمكن أن يضر بمحركات السيارات الخاصة بهم، وطرق التفريق بين البنزين الجيد وغير الجيد، لذلك تستعرض «الوطن» طرق اكتشاف البنزين المعشوش.

هل يمكن التعرف على «البنزين المغشوش» بسهولة؟

وقال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية إنَّه من الصعب معرفة إذا كان البنزين مغشوشًا أم لا وهو في محطات الوقود أو قبل تموين السيارة به؟ لكن يظهر ذلك في المحرك نفسه عند القيادة، إذ يظهر أثر البنزين المغشوش على المحرك بعد وفي أثناء استخدامه.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه من أعراض غش البنزين أن يصدر محرك السيارة صوت نقرات «تكتكة» في أثناء القيادة وبعد تموين السيارة من المحطة بفترة قصيرة، وهو ما يدل على أن البنزين مغشوش أو به نسبة كبيرة من المياه.

وأشار إلى أنَّ خروج الأدخنة بكثافة من «الشكمان» وانتشار عادم السيارة بشكل كبير عقب تموين السيارة، وكذلك الشعور بتخبط بالمحرك نتيجة خلط المياه بالبنزين، وفي أثناء سير السيارة يحدث تقطيع ويتوقف المحرك في بعض الأحيان أثناء السير، كل هذه الدلالات تدل على وجود خلل كبير في البنزين الذي تم وضعه في محرك السيارة وخلطة بالمياه، حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المحرك والتأثير السلبي على أجراء أخرى في السيارة.

خلط بنزين 95 ببنزين 80

وأوضح أنَّه في حالة خلط بنزين 95 ببنزين 80، يمكن اكتشاف ذلك من خلال شكمان السيارة، إذ تتصاعد أدخنة بصورة هباب بسيط نتيجة عدم الاحتراق، لأن بنزين 95 لا يؤدى إلى إخراج أدخنة بسبب عملية الاحتراق داخل المحرك، مشيرًا إلى اكتشاف وجود معادن أو «منجنيز» في البنزين لا يمكن اكتشافه إلا عن طريق تحليل عينة منه أو بعد ظهور آثاره السلبية على محرك السيارة.

وفي هذا السياق، نفت وزارة البترول ما يجرى تداوله حول وجود بنزين في مصر من داخل مستودعات الوزارة يحتوي على «المنجنيز»، مؤكّدة أنَّه يجرى إجراء عمل العديد من الفحوصات عليه واختباره من العديد من شركات تسويق البنزين العالمية المتواجدة في مصر قبل بيعه.