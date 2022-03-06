حظك اليوم برج الحوت الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الذكاء الشديد والمشاعر الفياضة والحساسة من أهم صفات مواليد برج الحوت، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسي، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنان محمد صبحي، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة.

وللمهتمين بعلوم الأبراج والفلك من مواليد برج الحوت، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية اليومية التي تقدمها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد هذا البرج وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت إن القمر في منزل العلاقات يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

أما على المستوى العاطفي والعائلي، فإن اليوم يعدك الفلك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تجمعك بالأخوة والأحباب.

صفات مواليد برج الحوت

برج الحوت هو آخر الأبراج السماوية الإثني عشر، وهو من الأبراج المائية التي تعشق الخيال والهروب من أرض الواقع إلى الخيال، وهم يعرفون بشخصياتهم الصادقة، والرومانسية والعاطفية، كما أنهم يميلون لمساعدة الآخرين، وحتى إن لم تكن هناك علاقة تربطهم معًا بشكل قوي، لكن من أسوأ صفات مواليد هذا البرج السلبية، فهم لا يستطيعون التعامل مع مشاكلهم بشكل جذري، وغالبًا يستسلمون للاكتئاب والحزن دون محاولة إيجاد حلول عملية سريعة.