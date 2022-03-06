حظك اليوم برج القوس الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. اعتمد الدقة في الإنجاز

يعشق مواليد برج القوس المغامرة والبحث عن كل ما هو جديد، لذلك هم مبدعون بالفطرة، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب قاسم أمين، الفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والفنانة شريهان، وحسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، والفنانة شيرين سيف النصر، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.

وللمهتمين بعلوم الأبراج والفلك من مواليد برج القوس، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية اليومية التي تقدمها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد هذا البرج وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج القوس على المستوى المهني، يكون القمر في منزل العمل يجعلك اليوم مصرا على صنع المعجزات، فقط اعتمد الدقة في الإنجاز.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

بينما على المستوى العاطفي يكون مولود برج القوس، فينوس بمنزل العلاقات تمنحك إشراقة وحضورا والوقت مناسب لترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا عنك.

صفات مواليد برج القوس

برج القوس من الأبراج النارية، سريعة الانفعال، لكنها سرعان ما تهدأ خاصة إذا شعرت بأنها على خطأ فهي لا تخشي الاعتذار، ولا تشعر أن هذا يقلل من قيمتها بل على العكس تعتز بنفسها لأقصي درجة.