حظك اليوم برج الأسد الاثنين 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. حافظ على استقلاليتك

برج الأسد العاطفي يتسطيع أن يقدم روحه لشريكه في العلاقة، فهذا المولود يعرف برومانسيته المفرطة تجاه الآخرين، وتحديدًا إذا ربطته علاقة بشريك من برج الحمل والجوزاء والسرطان والعذراء، فالعلاقة بينهم قائمة على الأحاسيس القوية لذا تنجح بقوة، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم مولود الأسد، فتخبرك خبيرة الأبراج أن القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر، وانتبه لحقوقك.

البرج الصيني المقابل للأسد

ويعرف أن برج القرد هو البرج الصيني المقابل لـ برج الأسد، الذي يتصف بصفات تميزه عن غيره ومنها أنه عقلاني بشكل كبير ومتعدد المواهب وواعي لأمور حياته، كما أن لديه ثقة عالية بنفسه فتجده قائد بمعنى الكلمة، ويعشق شريكته لدرجة الجنون إلا أنه متعدد العلاقات.

كما يعرف عن هذا البرج أنه سريع البديهة، لا يفضل الاستقرار في مكان محدد بل يحب السفر والتنقل كونه عاشق للتجديد، كما أنه يحب المال والأحاديث المختلفة، ويحب التواصل مع المقربين.