أسعار اللحوم تتراجع عالميا لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

تراجعت العقود الآجلة للماشية الحية في بورصة شيكاغو التجارية إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر وسجلت الماشية أدنى مستوى لها في 9 أشهر يوم أمس، بينما انخفضت العقود الآجلة للخنازير بسبب حد التداول اليومي الذي تفرضه البورصة الأمريكية.

تراجع أسعار الماشية الحية 1.9%

تراجعت أسعار الماشية الحية لشهر أبريل 1.9% أو 2.575 سنت لتغلق عند 135.775 سنتًا للرطل ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 13 سبتمبر الماضي، وفقد العقد الآجل 4% خلال الأسبوع، وانخفض علف الماشية بنسبة 2%، أو 3.275 سنتًا، لينتهي عند 157.250 سنتًا للرطل ولمس أدنى سعر له منذ الأول من يونيو، وانخفض بنحو 5% خلال الأسبوع.

انخفاض حاد الخميس الماضي

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إنَّ القطع المختارة من اللحم البقري المعلب خففت بمقدار سنتان إلى 254.33 دولار للطن الواحد، وارتفعت التخفيضات المحددة بمقدار 0.63 دولار أمريكي لتصل إلى 248.41 دولار أمريكي للطن الواحد بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضي.

أزمة أوكرانيا تشكل ضغوطًا متوقعة

وقال سماسرة لوكالة «رويترز» إنَّ عمليات البيع اللاحقة تسببت في تراجع عقود الماشية بعد سلسلة من الخسائر في الأسواق، وقالوا إنَّ الضعف الأخير في أسعار لحوم الأبقار بالجملة وتجارة الماشية النقدية أثر أيضًا على العقود الآجلة، وقالوا إن الثروة الحيوانية تعرض لمزيد من الضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الأزمة الأوكرانية.

مخاوف عالمية من ارتفاع تكاليف التربية

ودفعت الحرب العقود الآجلة للحبوب إلى أعلى، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لمنتجي الماشية الذين يستخدمون المحاصيل كعلف، الفترة المقبلة، بحسب «ساكسو بنك».