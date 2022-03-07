حظك اليوم برج العذراء الاثنين 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا

قد يبحث أصحاب ومواليد برج العذراء عن الأبراج التي تتوافق معهم في الزواج، وذلك لبناء علاقة وحياة سوية يسودها التفاهم بين الشريكين، ومن أبرز الأبراج التي تجد اندماجا مع العذراء الثور والجدي والسرطان وأخيرا الحوت، حيث ينسجم الطرفان رغم وجود بعض الاختلافات بين البرجين، ولكنها طفيفة لا تسبب الانفصال بل تزيد من الحب بين الطرفين، فأبناء هذا البرج يعجبون برومانسية الحوت القوية.

كما يندمج برج العذراء مع الثور، فكلاهما يعرفان كيف يمكنهما مواجهة صعاب الحياة، ويبحث أبناء هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص بهم، لذلك نقدم لأصحاب هذا البرج حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمر بعقلانية كي تتوصل للحل الأمثل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك اليوم يقظتك الذهنية على إصلاح علاقاتك.

الصديق المقرب لبرج العذراء

يفضل مولود برج العذراء الإقتراب من مواليد الأبراج الترابية، خاصةً مواليد برج الثور، فهذان الصديقان تجمعهما علاقة صداقة تتسم بالتعاون والمشاركة والإحترام والثقة المتبادلة، خصوصاً ان صفات عديدة مشتركة تجمع بينهما منها الدقة والحذر والإجتهاد والمسؤولية، وكذلك يندمج هذا المولود مع برج السرطان كصديق فكلاهما يشتركان في حب وعمل الخير.