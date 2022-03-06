مترو الأنفاق تقترب من التوافق مع متطلبات أيزو بـ9 شهادات دولية

حصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على 9 شهادات دولية في التحكم المركزي ومراكز التدريب وورش الصيانة، وذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتحقيق ميزة تنافسية في مجال النقل السككي، وضمن جهود الشركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تطوير نظامي التشغيل والصيانة.

صيانة ورش طره البلد

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان عنها، أنّها اجتازت تحت إشراف المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أعمال المراجعة الخارجية على نظامي السلامة والجودة، للتوافق مع متطلبات نظامي الأيزو الدوليين 2015 : 9001 الخاص بإدارة الجودة 2018 : 45001 الخاص بإدارة السلامة والصحة المهنية لورش طره البلد لصيانة الوحدات المتحركة العاملة بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة.

شهادات أيزو

يذكر أنّ شركة otabu الدولية، أوصت بمنح شهادات الأيزو المشار إليهم لنظامي الجودة والسلامة والصحة المهنية، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق في وجود شركة SNR-EGYPT القائمة بأعمال التأهيل.

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ستواصل حصد الشهادات الدولية، حيث حصلت الشركة من قبل 7 شهادات دولية في نظم الإدارة، متمثلة في شهادة الجودة للتحكم المركزي وشهادتي الجودة والسلامة لمركز تدريب شبرا الخيمة، وشهادتي الجودة والسلامة لمركز تدريب سراي القبة، وشهادتي الجودة والسلامة لورش شبرا الخيمة، وجرى الانتهاء من شهادتي الجودة والسلامة لورش صيانة الوحدات المتحركة بطره البلد للخط الأول، ليصبح إجمالي عدد الشهادات الحاصلة عليها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، هي 9 شهادات دولية حتى الآن.

وفي سياق آخر، ناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048، وعبر الرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيس بوك، وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع وجود مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالجهات كافة، وليس مترو الأنفاق فقط.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام التوفيق والتقدم والصحة والعافية، لجميع العاملين بالشركة وجميع الشعب المصري، وأن ينعم الله علينا بزوال هذا الفيروس اللعين.