المترو يحذر الركاب من دخول المحطات دون كمامة: الغرامة 4 آلاف جنيه

كررت شركة مترو الأنفاق، ظهر اليوم الثلاثاء، تحذيراتها لجموع الركاب، في رسالة بثّتها عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات، بعدم دخول المحطات واستقلال عربات القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب الدخول في الموجة الخامسة من فيروس كورونا، وانتشار متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، مطالبة الركاب بارتداء الكمامات، وعدم مخالفة التعليمات.

توفير كمامات طبية بشبابيك التذاكر بالمحطات

وأعلنت شركة مترو الأنفاق، توفير بيع الكمامات الطبية بأسعار رمزية عبر شبابيك التذاكر بالمحطات، لافتة إلى أن محطات المترو الثلاثة تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة دورية ويومية؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى متحور أوميكرون، مؤكدة تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، مجانا، علاوة على تقديم الدعم الكامل لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لتلقى العلاج اللازم.

تطعيم 7 آلاف عامل ضد كورونا

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة أنتهت تماما من تطعيم جميع العاملين بها بلقاح كورونا، والبالغ عددهم 7 آلاف عامل وعاملة، مشيرا إلى أن الشركة لم ترصد أى حالات يشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون بين الركاب، وذلك بفضل قيام الشركة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحد من انتشار كورونا، موضحا أن جميع محطات المترو يتم تطهيرها كل ساعتين تقريبا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

4 آلاف جنيه غرامة على مخالفي ارتداء الكمامات

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على مخالفى ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه؛ للحد من انتشار متحور أوميكرون، مؤكدا أن الهدف من إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، الحفاظ على سلامتهم وأرواحهم.