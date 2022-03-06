مصرع وإصابة 5 عمال في انهيار سور مصنع تحت الإنشاء بالشرقية

لقي 4 عمال مصرعهم، فيما أصيب آخر، إثر انهيار سور مصنع عليهم أثناء عملهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

انهيار سور مصنع تحت الإنشاء

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بانهيار سور مصنع ملابس تحت الإنشاء على عدد من العمال بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع 4 عمال، هم «أسامة. أ. ف»، 35 عاما، وشقيقه «السيد»، 32 عاما، و«عبد الحميد. ر. ع»، 22 عاما، و«علي. ج. ا»، 35 عاما، وإصابة «علاء. ع. م»، 23 عاما، بكسور وكدمات وسحجات.

ونُقل المصاب إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة.

نقل المصاب إلى المستشفى

وانتقلت قوة من ضباط قسم شرطة أول العاشر من رمضان لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين انهيار سور المصنع تحت الإنشاء ووقوعه على العمال ما أدى لوفاة أربعة عمال وإصابة آخر.

ونُقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.