إنشاء وتطوير 35 نقطة إسعاف في 7 مراكز بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد نقاط الإسعاف المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة∙ بقرى الـ 7 مراكز المستهدفة، وصل إلى 35 نقطة إسعاف ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم.

توزيع نقاط الإسعاف على المراكز المستهدفة

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، اليوم الأحد، أن توزيع نقاط الإسعاف على المراكز المستهدفة، جاءت بواقع «6 نقاط إسعاف بقرى مركز دار السلام، و4 نقاط بقرى مركز البلينا، و6 أخرى بقرى مركز طما، و4 نقاط بقرى مركز المراغة، و5 نقاط إسعاف بقرى مركز ساقلتة، و6 نقاط بقرى مركز المنشاة، بالإضافة إلى 4 نقاط إسعاف بقرى مركز جرجا»، مؤكدا أهمية تلك المشروعات في تغيير واقع الريف بسوهاج، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لأهالي المحافظة.

ورفع كفاءة مبنى صندوق التأمينات الاجتماعية بطما

وفي سياق آخر، انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما في سوهاج، من أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى صندوق التأمينات الاجتماعية، إذ شملت الأعمال دهان وتجميل واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء .

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة «علشان يكمل جمالها»، التي أطلقتها محافظة سوهاج، تحت رعاية االلواء طارق الفقي محافظ الإقليم؛ بهدف تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.