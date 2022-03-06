أول صور لضحايا لقمة العيش بالشرقية.. انهار عليهم سور مصنع تحت الإنشاء

تشهد قرية «طاروط»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن، بعد وفاة 4 من أبناء القرية، إثر انهيار سور مصنع تحت الإنشاء عليهم أثناء عملهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وحصلت «الوطن» على صور الضحايا.

الأهالي ينتظرون جثامين العمال

وتوافد الأهالي على منازل المتوفين بقرية طاروط، لتقديم واجب العزاء، فيما تنتظر الأسر وصول الجثامين لتشييعها لمثواها الأخير بمقابر القرية.

وأعرب الأهالي عن حزنهم لرحيل أبناء قريتهم في توقيت واحد، مشيرين إلى أنهم كانوا يتصفون بالسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة 4 عمال

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان يفيد بانهيار سور مصنع ملابس على عدد من العمال بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع 4 عمال، هم أسامة السيد توفيق، 35 عاما، وشقيقه «السيد»، 32 عاما، ومحمد رجب عرفة، 22 عاما، وعلي جمال السيد، 35 عاما، وإصابة «علاء»، 23 عاما، وجميعهم مقيمون بقرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق.

وانتقلت قوة من ضباط قسم شرطة أول العاشر من رمضان لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين انهيار سور المصنع ووقوعه على العمال ما أدى لوفاة الأربعة وإصابة الخامس، ونُقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.