هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في وقت واحد؟.. «الصحة» توضح

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه يمكن إصابة الشخص بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية في وقت واحد، مضيفة أن التطعيم بكل من اللقاحين سواء لقاح فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية فعال وهو الوسيلة الأكثر فعالية لعدم دخول المستشفى والوقاية من الإصابة الشديدة بكل من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأضافت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن في حال الاشتباه بالإصابة بالإنفلونزا الموسمية او فيروس كورونا لا بد من القيام بالعزل المنزلي وعمل الإجراءات والفحوصات اللازمة، والالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي.

أهمية لقاحات كورونا

وأوضحت الدكتورة جيهان العسال أن لقاحات كورونا ساهمت كثيرا في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة كبيرة، وعلى المواطنين سرعة الحجز للحصول على اللقاحات للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مؤكدة أن وزارة الصحة والسكان قدمت العديد من التسهيلات على المواطنين وتوفير اللقاحات في كل مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك في أماكن عديدة كالوحدات الصحية والمولات التجارية الكبيرة.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وطالبت من المواطنين الالتزام التام بالإجراءات الإحترازية، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس، مناشدة المواطنين التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخط الساخن لها والاطلاع على كل مستجدات الفيروس من المصادر الرسمية لها.