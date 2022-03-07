حظك اليوم برج الميزان الاثنين 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. نظم نفقاتك وأفكارك

تشتهر سيدة برج الميزان بغيرتها المبالغ فيها على الشريك، فدائما ما تفوز ولا تترك شريكها لأحد، فالأمر يصل لحد التملك، ولكنها إذا شعرت بالغيرة تجيد إخفاء وتهرب دائما من المشاكل والتوترات كذلك مع الشريك، كما توقع خبراء الفلك أن تلتقي هذه المولودة بشريكها إذا كانت عزباء، حيث تتحول الصداقات العادية الى علاقات عاطفية عميقة تسفر عن علاقات جادة تقود للزواج.

كما أنه عندما تقع امرأة برج الميزان في الحب، فتميل الى التملّك للغاية وتعمل بجد لإنجاح العلاقة مع الحبيب، ما يجعله يبحث بشكل يومي عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان علي الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يساعدك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب يساعدك على القيام اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف.

مشاهير برج الميزان

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سميرة سعيد ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير، الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر، الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر، بالإضافة لكل من الفنانة روبي والمطرب الشعبي عمر كمال، والفنان بهاء سلطان، والفنانة أروى جودة، وجمال قطب، والفنانة نجلاء بدر، والفنان باسم سمرة.