تعرف على ملامح محطة الطاقة الشمسية في الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، محطة الطاقة الشمسية بفرع أحد المصانع في الإسكندرية، حيث بلغت قدرها بقدرة 259 كيلووات، والتي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشركة بأكثر من 260 طنًا، سنويًا.

ملامح محطة الطاقة الشمسية في الإسكندرية

وتأتي محطة الطاقة الشمسية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد العالم أجمع، فهي بمثابة دعوة للجميع من أجل التوجه نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر لما سيكون لها من مردود كبير في تقليل الانبعاثات الحرارية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث تبلغ قدرة المحطة 259 كيلووات، والتي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشركة بأكثر من 260 طنًا سنويًا.

محافظ الإسكندرية عن محطة الطاقة الشمسية

وأكد محافظ الإسكندرية أن محطة الطاقة الشمسية داخل قلعة من قلاع الصناعة المصرية، مشيدا بالدور الفعال لمجموعة النساجون الشرقيون في عملية التنمية، إذ أنها تعد فخر الصناعات على المستوى العربي والعالمي.

وأكد «الشريف» أن المحافظة حريصة على تشجيع وتقديم كامل الدعم للمشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى حماية مدينتنا، وأضاف أن الإسكندرية شرفت بوجود أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة «بالطاقة الشمسية» وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP 27.