القبض على 5 أشخاص بتهمة إيقاف سيارة وضرب مستقليها في الجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية يتضمن قيام سيارتين (ملاكى - أجرة " ميكروباص") بإستيقاف إحدى السيارات وإصطحاب مُستقليها بنطاق محافظة الجيزة.

بالفحص لم يستدل على تقدم أحد ببلاغ فى هذا الشأن وأمكن تحديد سيارة المجنى عليهما كان يستقلها (سائق بإحدى شركات نقل الركاب وميكانيكى ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وبإستدعائهما قررا أنهما يعملان طرف أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول العربية وتم تكليفهما بإستلام مبلغ مالى من آخرين بالعملة المحلية بمنطقة هضبة الأهرام وإخطاره ليتسنى له تسليم مبلغ مماثل بالعمة الأجنبية لآخر مقيم بتلك الدولة ، ولدى وصولهما فوجئا بالسيارتين المشار إليهما وترجل مستقليهما وإصطحبوهما داخل السيارة الميكروباص وطلبوا منهما الإتصال " بالشخص المقيم بالخارج ، اللذان يعملان طرفه" وإخباره بأنهما إستلما المبلغ المالى بالعملة المحلية ، ولدى رفضهما تعدوا عليهما بالضرب دون إصابات وقاموا بصرفهما عقب ذلك ولم يتقدما ببلاغ .

تمكنت الاجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ) .. وبحوزة أحدهم (السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة – طبنجة صوت – مبلغ مالى).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.