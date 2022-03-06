عاجل.. مترو الأنفاق يعلن مد ساعات العمل حتى الثانية صباحا خلال رمضان 2022

أعلنت شركة مترو الأنفاق مد ساعات العمل في المترو خلال رمضان 2022، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بدلًا من الواحدة صباحًا، بشكل يومي على مدار أيام الشهر الكريم، لتصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلًا من 20 ساعة.

أكد مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق أن الشركة بدأت إعداد جداول مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان الكريم 2022، بحيث يلتقي آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة العتبة الساعة 1.25 صباحًا، ويلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1.30 صباحًا.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2022: يعمل حتى الثانية صباحًا

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مواعيد عمل المترو في رمضان 2022، ستتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحًا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالي، على أن يبلغ زمن التقاطر في الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثاني، و5 دقائق بالخط الثالث، لاستيعاب جموع الركاب، ولمنع الزحام على أرصفة المحطات، حرصًا على حماية الركاب من الإصابة بكورونا.

تجهيز 20 وحدة إسعافية بمحطات المترو في رمضان 2022

وأوضح المصدر أنه سيجري تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، في رمضان 2022، مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها، لتلقي العلاج اللازم، لافتًا إلى أن جميع القطارات سيجري تعقيمها بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إجراءات صارمة داخل المحطات استعدادًا لشهر رمضان 2022

ومن جهته، أشار أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة بدأت الاستعدادات النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتوفير «الفكة» في شبابيك التذاكر، وتجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، لمنع زحام المواطنين داخل صالات المحطات، علاوة على تقليل زمن التقاطر بين القطارت، لمنع تكدس الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، والدفع بقطارات إضافية وقت الذروة، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا.