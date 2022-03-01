«السكة الحديد» تكشف موقف تأخيرات قطارات اليوم.. تصل لـ120 دقيقة

حددت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، بغرض تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

60 دقيقة تأخيرات القطارات على خط أسيوط أسوان

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل عنها اليوم، أنّ متوسط تأخيرات القطارات على خط الصعيد جاء على خط «أسيوط - أسوان» 60 دقيقة، وخط «القاهرة - الإسكندرية» 90 دقيقة، وخط «القاهرة - أسيوط» 120 دقيقة، وخط «بنها - بورسعيد» 120 دقيقة، وخط «طنطا - المنصورة - دمياط» 60 دقيقة، فيما بلغ متوسط التأخيرات على خط «قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة» 60 دقيقة.

السكة الحديد تعتذر عن تأخيرات القطارات اليوم

وقدمت هيئة السكة الحديد، اعتذرا لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، عن تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مؤكدة أنّها تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

إجراءات صارمة داخل المحطات والقطارات لحماية الركاب من أوميكرون

وفي سياق مختلف، واصلت هيئة السكة الحديد، تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل المحطات وعربات القطارات، لحماية الركاب من الإصابة بمتحو أوميكرون، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار الفيروس.