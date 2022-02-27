أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-2-2022 في مصر

أسعار الدواجن من الكلمات التي تزداد عمليات البحث عنها بشكل يومي، فهي منخفضة الأسعار مقارنة باللحوم الحمراء، كما أنها مناسبة لمتبعي الحميات الغذائية، ومناسبة للأطفال والكبار كما أنها توجد في الأسواق بأنواع مختلفة، تناسب احتياجات كل فئة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، وفق جولة للجريدة على عدد من الأسواق المحلية في منطقة إمبابة والجيزة وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال الدكتور سيد عبد العزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، إنّ سعر كرتونة البيض إنَّ سعر كرتونة البيض تتراوح اليوم في المزرعة بين 50 إلى 52 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا، بينما البيض البلدي وصل لنحو 70 جنيها في المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

وقال التجار إن بسبب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، أدي الى ارتفاع تكلفة مداخلات الإنتاج مثل الطاقة والعلف، مما تسبب في زيادة الأسعار، لكنها استقرت نسبيًا خلال اليومين والماضيين وجاءت الأسعار كالآتي:

وصل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء لنحو 37 جنيها

وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيها

وصل سعر البانيه لنحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت وصل لنحو 107 جنيهات

تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها

الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها

وصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا.

ووصلت أسعار الدبابيس لنحو 45 جنيها

وصل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها، والمتبل لنحو 105 جنيهات

سجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد لـ45 جنيهًا

وصل سعر دبابيس رومي لنحو 53 جنيهًا

سجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات

وصل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات

وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.