المخابرات البريطانية: ارتفاع وتيرة القصف المدفعي لكييف

أعلنت المخابرات البريطانية، أن وتيرة القصف المدفعي لـ كييف مرتفعة كما كان في الأيام الماضية، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

انتهاك وقف إطلاق النار بمدينة ماريوبول

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن وقف إطلاق النار بمدينة ماريوبول تم انتهاكه بعد ساعات من بدء سريانه، مشيرة إلى فشل إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول لليوم الثاني.

100 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «نقدم مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية لأوكرانيا»، معلنا عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بنحو 100 مليون دولار.

وأفادت السلطات الأوكرانية؛ بأن 20 ألف أجنبي أبدوا الاستعداد للتطوع في قتال روسيا.