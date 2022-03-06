مصرع أب وابنته وإصابة شخص آخر في حادث تصادم بسوهاج

شهدت قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرع موظف وابنته، وإصابة شخص آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي.

إخطار بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بمصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم في قرية الصوامعة شرق بدائرة المركز.

حادث تصادم بين سيارتين

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أخميم إلى محل الحادث، وبالفحص تبين وجود حادث تصادم بين سيارتين «نقل» و«ملاكي»؛ ما تسبب في مصرع «أيمن. ح. ع»، 49 سنة، وابنته «ا. ا. خ»، 18 سنة، يقيمان بذات الناحية، وإصابة آخر.

نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر شهد طريق سوهاج - جرجا الزارعي، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و«كارو»، ما أدى إلى إصابة مستقلي «الكارو»، وتم نقله إلى مستشفى جامعة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بحادث تصادام وإصابة شخص على الطريق الزراعي.