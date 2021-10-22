3 فوائد لحبوب القمح.. أبرزها حماية المرارة من الحصوات

وجهت مديرية الزراعة في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل الوزارة، والمهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، المهندسة زينب الكاشف خليل، مدير مكتب إعداد الوسائل الإرشادية، بمتابعة أعمال التنمية الريفية بجمعية «مبرة محمد عوض»، الخيرية، عبر إبراز 3 فوائد لحبوب القمح لصحة المواطنين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية فوائد القمح التي قدمت عنها ندوة إرشادية في الإسكندرية على هامش تدريب الفتيات على وحدات الخرز لعمل المفارش وغيرها من أشغال الخرز المختلفة، حيث أكدت أن للقمح العديد من الفوائد الصحية المذهلة، وخاصةً عند تناول منتجات القمح المصنوعة من الحبوب الكاملة.

فوائد القمح.. زيادة طاقة وحيوية الجسم

تعد حبوب القمح الكاملة مصدرًا جيدًا لفيتامينات المجموعة ب (Vitamins B complex)، والتي تساعد على زيادة مستويات الطاقة في الجسم، وتحسين وظائف الدماغ، كما أن حبوب القمح غنيه بالكربوهيدرات مما يجعلها مصدرًا جيدًا للطاقة التي يحتاجها الجسم لممارسة الأنشطة اليومية.

فوائد القمح في الرجيم

تحسين عمليات الأيض أي حرق الدهون خلال عمليات الرجيم، حيث يساعد محتوى القمح من الألياف الغذائية على تعزيز عملية الهضم وتحسينها بالإضافة لتحسين عمليات الأيض المختلفة في الجسم.

كما أن تناول القمح الكامل بانتظام يساعد على منع الإصابة بأي أمراض متعلقة بعمليات الأيض، مثل السمنة، ومنع تراكم الدهون الثلاثية، وخفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

فوائد القمح.. الحماية من حصى المرارة

ومن فوائد القمح أنه يساهم في حماية المرارة من الحصى، وذلك لأن القمح هو أحد أنواع الحبوب الغنية بالألياف، وتناوله بانتظام يساعد على إبطاء عملية الهضم، والتخفيف من العصارات الصفراوية، والتي تساهم كثرتها في تكون حصى المرارة.