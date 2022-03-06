شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في المنوفية

شهدت قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، العثور على جثة شاب مشنوق في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى التحفظ على الجثمان، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل العثور على جثة شاب مشنوق في المنوفية

أكد مصدر أمني بالمنوفية، أن فور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى قرية ميت بره، وتبين أن المتوفى يدعى «ا. ه»، موضحا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة، وجرى التحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوق، بدائرة مركز قويسنا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة.