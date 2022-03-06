سقوط «ظاظا» أخطر مسجل خطر في المنوفية وبحوزته كمية من الهيروين

نجحت وحدة مباحث منوف التابعة لمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على «ظاظا» أخطر مسجل خطر تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة في قرية تتا التابعة لمركز منوف، حيث ضبط على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات قبل ترويجها على الخارجين على القانون في مركز منوف.

القبض على ظاظا وبحوزته 19 لفافة هيروين بمنوف

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات إلى وحدة مباحث منوف بقيادة الرائد مراد أبو الدهب رئيس المباحث، تفيد بقيام مسجل خطر وشهرته «ظاظا» بالعمل على ترويج المواد المخدرة في المركز، وعلى الفور تم عمل التحريات السرية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم ضبط المتهم وبحوزته 19 لفافة هيروين.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقبض على مسجل خطر بدائرة مركز منوف بقيادة الرائد مراد أبو الدهب، وجرى ضبط 19 لفافة هيروين بحوزه المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تجديد حبس المتهم بقتل شاب ذبحا داخل منزله بسرس الليان

على صعيد آخر، أمرت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، بتجديد حبس شخص أقدم على التخلص من شاب داخل منزله ذبحا وطعنا، بسبب ابتزاز المجني عليه لشقيقة المتهم بنشر صورها عارية بعد علاقة محرمة بينهما، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمة القتل.