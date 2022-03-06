التعرف على هوية شخص لقي مصرعه أسفل عجلات قطار المنوفية

كشف مصدر أمني، هوية الشخص الذي لقي مصرعه أسفل عجلات قطار «منوف - طنطا» في مدينة تلا، موضحا أن المتوفى يدعى «ع. ا.»، يبلغ من العمر 52 سنة، مقيم بقرية كفر العلوي بمركز تلا، ودهسه قطار متجه من شبين الكوم إلى محطة طنطا بالغربية، موضحا أنه تم نقله إلى مشرحة مستشفى تلا المركزي، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

حزن بين الأهالي لمصرع شخص أسفل قطار المنوفية

وتجمع العشرات من أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، في محيط دهس قطار لشخص، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي، حيث أن القطار تسبب في دهس الرجل وتحويله إلى أشلاء، وتم التحفظ على الجثمان ونقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى تلا، ووضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بدهس قطار «منوف - طنطا» لشخص مجهول الهوية في مدينة تلا، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة، ونقل الجثمان إلى المشرحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القبض على مسجل خطر وبحوزته هيروين في المنوفية

على صعيد آخر، تمكنت وحدة مباحث منوف من إلقاء القبض على مسجل خطر قام بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 19 لفافة هيروين قبل ترويجها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم.