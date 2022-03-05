أول تعليق لنقيب «مهندسي المنوفية» الجديد: من اليوم نبدأ العمل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية، قبل قليل، فوز المهندس أشرف فرحان بمقعد النقيب بالمحافظة، بعد فوزه في جولة الإعادة على المهندس شبل ضحا نقيب المهندسين السابق في المنوفية.

أول تصريح لنقيب المهندسين الجديد في المنوفية

قال المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، «الحمدلله والشكر لله، شكراً جموع المهندسين على دعمكم اللامحدود، أثبتو للجميع أن المهندسين دوماً لهم بصماتهم القوية في القرارات الهامة لمصرنا الحبيبة».

وأضاف نقيب المهندسين الجديد في المنوفية، انتهت المرحلة الانتخابية على خير بكل أجوائها التنافسية، ومن الآن نبدأ العمل بإذن الله، ونحن جميعا يدا واحدة، لأجل النقابة والمهندسين.

احتفالات أنصار نقيب المهندسين الجديد في المنوفية بعد فوزه

تجمع عدد كبير من أنصار المهندس أشرف فرحان، للاحتفال بفوز مرشحهم في الانتخابات، إذ حملوه على الأعناق احتفالا بالفوز والرقص معهم علي الأغاني، كما رددوا هتافات احتفالا بفوز مرشحهم في الانتخابات، ومنها «النقيب أهوه أشرف فرحان أهوه».

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية، أعلنت الأسبوع الماضي فوز، الدكتور أحمد سعيد عامر دكتور بكلية الهندسة بمقعد العمارة، وفي شعبة الكهرباء المهندسة صفاء مصطفى حسانين، وفي شعبة مدني إسلام فهمي بدوى، والمهندس حسين شعبان الحاجة، وفي شعبة ميكانيكا المهندس حسن مهدى الديب، والمهندسة حبيبة طلب، وفي شعبة الغزل والمنسوجات المهندس محمد محي عجلان.