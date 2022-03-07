«الري»: إزالة 45 ألف حالة تعد على النيل خلال 5 أشهر والحملات مستمرة

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، عن إزالة 45992 تعديًا على نهر النيل خلال خمسة أشهر من بين 176 ألف حالة تعد تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، وجرى تسجيلها على نهر النيل وجسوره خلال السنوات السابقة، كما جرى استعادة 65 مليون متر مكعب.

وأوضح التقرير، أنّ نسبة المتبقي من التعديات على النيل التي لم يتم إزالتها بلغت 74%، بواقع 130 ألف و937 حالة تعدٍ، أما أعلى المحافظات تنفيذاً للإزالات خلال الأسبوع الماضي فكانت محافظة الشرقية بإزالة 68 تعديًا ثم الأقصر بإزالة 58 حالة تعد، ثم البحيرة بإزالة 30 تعديًا، ثم الدقهلية بإزالة 17 حالة تعد.

الري: محافظة البحيرة الأكثر تعديًاً على النيل

وأكد التقرير أن محافظة البحيرة تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تعديًا على نهر النيل بواقع 33 ألف حالة، تلتها محافظة المنوفية بواقع 15 ألف حالة تعدٍ على مجرى النيل، ثم الدقهلية بواقع 8 آلاف حالة تعدٍ، أما فيما يتعلق بالإزالات على النيل والمجاري المائية ومنافع الري منذ بدء الحملة في أكتوبر الماضي، سجّلت محافظة البحيرة أعلى المحافظات في نسبة تنفيذ الإزالات، إذ أزالت 5 آلاف حالة تعدٍ ثم الشرقية بإزالة 4.5 ألف حالة تعدٍ ثم الغربية بإزالة 4 ألف حالة تعدٍ.

وزير الري لـ«الوطن»: حملات الإزالة لن تتوقف

وأكّد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ حملات الإزالة على نهر النيل لم تتوقف منذ إطلاق الحملة المكبرة في أكتوبر الماضي خلال حفل افتتاح محطة بحر البقر، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء تماماً على التعديات، مؤكدا أن الحملات لن تتوقف حتى تسجيل نيل بدون تعديات ويعود النهر كما كان في الماضي القريب، على أن يتم تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على جانبي النيل، في عواصم المدن ليكون النيل متنفسًا للمواطنين في المحافظات التي يطل عليها وهو مشروع يضمن عدم التعدي على النيل في المستقبل بالإضافة إلى خلق مناطق جذب سياحي للمستثمرين في تلك المحافظات.

وأضاف الوزير لـ«الوطن»، إنه جرى حصر كافة التعديات على النيل من خلال الأقمار الصناعية وميدانيا وتم وضع خطط لتنفيذ تلك التعديات وخاصة فرع رشيد الذي ارتفعت عليه التعديات وأصبح غير قادرًا على تمرير التصرفات الطبيعية للمياه والتي كانت تقدر في السابق بـ 80 مليون متر مكعب يوميا وتراجعت في الوقت الحالي لمستويات منخفضة للغاية، مؤكدًا وضع عداد يومي للإزالات والتعديات وللوقوف على أرض الواقع والعمل جديًا على إزالة التعديات بشكل كامل.