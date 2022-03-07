نشاط بين أسواق التمور فى السويس مع قرب شهر رمضان واستقرار الأسعار

شهدت محافظة السويس حالة من النشاط بين المواطنين على شراء عدد من السلع، خاصة التمور التي تعد من المكونات الأساسية لمائدة إفطار المصرين خلال شهر رمضان المبارك، إتباعاً لسنة الرسول المصطفى صلي الله عليه وسلم، إذ توجد بين المحال المختلفة إقبالا لبيع البلح.

عروض بين محلات العطارة بشارع شميس

ويعد شارع شميس من أهم وأقدم الشوارع التجارية في محافظة السويس، إذ يوجد به وبتفرعاته مختلف السلع سواء الغذائية أو غيرها، وتنتشر فيه محلات العطارة التي تبيع ضمن بضاعتها مكونات يميش رمضان من تمور ومشروبات المفضلة خلال أيام الصيام، إذ شهد الشارع نشاطا لحركة بيع مستلزمات رمضان، بينما عرض عدد من أصحاب المحال بضاعتهم، ومنهم من مازال يستكملها فى الوقت الذى تردد فيه أهالي السويس لإستطلاع الأسعار أو الشراء مباشرة.

صاحب محل عطارة: استقرار أسعار معظم مستلزمات رمضان

ومن ناحيته، قال مصطفى الديب، صاحب أحد محلات العطارة بشارع شميس، إن هناك شبه استقرار في أسعار مستلزمات رمضان، إذ لم ترتفع أسعار البلح بمختلف أنوعه سواء الوادي أو السيوي والأسواني وكذلك المكسرات التي لم تشهد ارتفاعا، إذ بلغ سعر الكاجو 280 جنيه، والفستق وعين الجمل بنفس أسعار العام الماضي بقيمة 90 جنيه، أما الأراسيا فتضاعف سعرها من وارتفع سعر الزبيب ارتفاعاً والمشمش والتين المجفف.

وتابع «الديب» أنهم يراعون دائماً ملائمة الأسعار وعدم المبالغة حتى يلتف حولهم الزبائن للشراء فربما هامش ربح قليل أفضل من ربح مرتفع خاصة وأن لديه خبرة منذ أجداده تمتد لعام 1957 حتى الآن، إذ يمثل هو الجيل الثالث للعائلة.

أصحاب المحلات للزبائن: أسعار البلح كالعام الماضي

ومن جانبهم، أكد عدد من التجار للزبائن المترددين على محلاتهم التجارية أن أسعار البلح تحديداً لم تشهد تحريكا عن سعر العام الماضي، ومنهم من كتب مختلف أسعار السلع بخط كبير على لوحات لجذب الزبائن.