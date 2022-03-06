«التموين» للمواطنين: لا تخزنوا أي سلعة.. وبلغوا عن أي تاجر يرفع الأسعار

ناشد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين بالاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة للشكاوى حال وجود أي تاجر رفع أسعار السلع، فذكر أنه تم توفير كل السلع الاستراتيجية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم تحدث أزمة في أنواع السلع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لدينا مخزونا استراتيجيا كافيا من كل السلع الآن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «dmc».

لا يجب على المواطنين تخزين السلع من الآن

وأضاف «خليل»، أنه لا يجب على المواطنين تخزين السلع من الآن، كون كل السلع متوفرة بشكل كبير، «بنعمل رومانة الميزان في عملية العرض والطلب من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ السلعية لإحداث توازن بين عملية العرض والطلب وضبط الأسعار»، موضحًا أن معرض «أهلا رمضان» سينطلق خلال الشهر الجاري، وستكون التخفيضات به تتراوح ما بين 20 إلى 25%، فيما أن النسخة المقبلة من أهلا رمضان ستختلف عن كل النسخ السابقة.

تشديد الرقابة على كل المنافذ السلعية

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم تشديد الرقابة على كل المنافذ السلعية وهناك إجراءات رادعة لكل من يتلاعب في السلع، أو المواصفات والجودة والأسعار والفواتير، «لن يستطيع أحد التلاعب في قوت الشعب المصري» فسلع شهر رمضان تم الإعداد لها وتوفيرها منذ 3 شهور ماضية، مؤكدًا أن سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ 48 جنيها، واللحمة الكندوز بـ 95 جنيها، و10.5 جنيه لكيلو السكر، فضلًا عن أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لفترة تصل إلى 5 أشهر، ولا يوجد أي زيادة في أسعار المكرونة والأرز.