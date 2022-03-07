وفد موسكو يغادر إلى بيلاروسيا لحضور المحادثات مع الجانب الأوكراني

غادر الوفد الروسي إلى بيلاروسيا لحضور المحادثات مع الجانب الأوكراني ، وفقا لقناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل نقلته عن وكالة أنباء سبوتنيك.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستُعقد نهاية الأسبوع الجاري.

وقف إطلاق النار فى أوكرانيا لخروج المدنيين

ودخل قرار وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين حيز التنفيذ صباح اليوم، فيما أعلنت أجهزة الإسعاف الأوكرانية، مقتل 9 أشخاص في قصف على مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا.