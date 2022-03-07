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وفد موسكو يغادر إلى بيلاروسيا لحضور المحادثات مع الجانب الأوكراني

مقتل 9 أشخاص في قصف على مطار فينيتسيا

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سحر المكاوى
11:19 ص | الإثنين 07 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

غادر الوفد الروسي  إلى بيلاروسيا لحضور المحادثات مع الجانب الأوكراني ، وفقا لقناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل نقلته عن وكالة أنباء سبوتنيك.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستُعقد نهاية الأسبوع الجاري. 

وقف إطلاق النار فى أوكرانيا لخروج المدنيين

ودخل قرار وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين حيز التنفيذ صباح اليوم، فيما أعلنت أجهزة الإسعاف الأوكرانية، مقتل 9 أشخاص في قصف على مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا.    

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بقلم سحر المكاوى