وفاة أشهر مرشح للانتخابات النيابية.. تقدم 9 مرات ولم يحالفه الحظ

سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة بني سويف بصفة عامة، وأبناء مركز ببا بصفة خاصة، عقب وفاة أحد أبرز مرشحي المجالس النيابية، رضوان عدلي حميدة، عن عمر يناهز 67 عاما، والذي سبق وأن ترشح لـ9 دورات ما بين مجلس النواب أو الشورى.

حزن بمسقط رأس العمدة رضوان عقب رحيله

وتوفي رضوان عدلي حميدة الشهير بـ«العمدة رضوان»، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مركز ببا، وسط مشاركة كبيرة من الأهالي، إذ سادت حالة من الحزن لفقدانه.

9 استحقاقات انتخابية ترشح لها العمدة رضوان

وعلى مدار 9 استحقاقات انتخابية، بين مجلس الشعب والشورى «سابقا»، وصولا لمجلس النواب مؤخرا، حرس رضوان عدلي حميدة، ابن مركز ببا، على الترشح بها، فلم يعرف اليأس بابًا له أو يتراجع، مواصلًا طريقه نحو الترشح، أملا في الفوز، دون أن يحقق ابن قرية بني عوض بمركز حلمه في الوصول إلى كرسي البرلمان.

1995 بداية ترشح رضوان للانتخابات البرلمانية

7 مرات ترشح فيها رضوان عدلي حميدة في مجلس النواب، ومرتين في مجلس الشيوخ أو الشورى بمسماه القديم، بداية من عام 1995، وتمكن خلال تلك الفترة من الدخول إلى جولة الإعادة إلا أنه لم يكتب له الفوز، إذ كان دائما ما يردد أنه «عايز أخدم الناس، ده هدفي من الترشح، لأن النائب يمتلك أدوات كثيرة تمكنه من خدمة المواطنين».