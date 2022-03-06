بني سويف تواجه ارتفاع أسعار السلع بـ«قائمة استرشادية أسبوعية»

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية ومدير وحدة التنمية الاقتصادية، وإعلام المحافظة، لوضع قائمة استرشادية أسبوعية للسلع الاستهلاكية وإجراءات تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها، ومنع الاحتكار ومواجهة جشع بعض التجار ممن يستغلون الظروف والأزمات الطارئة.

توفير السلع الاسترشادية

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم لتوفير السلع الأساسية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة كل صور الاستغلال واحتكار السلع والمغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر.

قائمة استرشادية

وتختص اللجنة بوضع قائمة أسعار استرشادية، ليست إلزامية أو إجبارية، إذ من الممكن أن تتغير بقيمة طفيفة ارتفاعاً أو انخفاضا بحسب معطيات وعروض السوق.

وتهدف القائمة، التي تمثل إجراء إرشاديا للمواطن والتجار بالأسعار المقبولة للسلع بالأسواق، والتي يتم مراعاة السوق والعرض والطلب والأسواق بالمحافظات المجاورة وغيرها من الضوابط والمعايير المتبعة في هذا الشأن، لتلبية احتياجات المواطن من السلع ورفع العبء عن كاهلهم، بجانب تحقيق مصلحة التجار من خلال الربحية المعقولة وعدم المغالاة.