حالات تزيد من معدلات استهلاك الوقود في سيارتك.. تعرف عليها وتجنبها

مع التحذيرات المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية، للسائقين على الطرق، بضرورة الحذر الشديد أثناء القيادة، في ظل التغيرات والتقلبات الجوية المستمرة حتى نهاية نهاية فصل الربيع المقبل وبداية فصل الصيف، وذلك بسبب الرياح الموسمية لهذا الوقت من العام والمثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدي كثيرا إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق.

وبناء على هذا حذَّر خبراء السيارات، السائقين بضرورة التأكد من التفاصيل الأساسية فى السيارة قبل التحرك على الطرق للمحافظة على السيارة والتأكد من عدم مواجهة أي أعطال بها على الطرق، خاصة على الطرق المفتوحة وأثناء السفر.

كما أوضح المهندس ناجي محمود، عن حالات قد تكون السبب وراء استهلاك الوقود بشكل زائد عن المعدل الطبيعي.

حالات تزيد من استهلاك الوقود

- الاستمرار في تشغيل ماتور السيارة أثناء الانتظار فى إشارات المرور الطويلة.

- إهمال السائقين ضبط الزوايا الخاصة بعجل السيارات.

- وضع أوزان ثقيلة على السيارات بدون داعٍ، حيث إن هذا يزيد من استهلاك الوقود دون داعٍ، لهذا يفضل وضع الأوزان فى صندوق السيارة، وليس فوق السيارة، حيث إن الخطوة الأخيرة، تؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء ويخفض السرعة.

- فتح تكيف السيارة لفترات طويلة، خاصة عند السير على سرعة أقل فى حالة الزحام على الطرق.

- العمل على زيادة سرعة السيارة أثناء السير عن 110 ك فى الساعة، يزيد من استهلاك الوقود في حين أن السير بسرعة ما بين 80-100 يتم الاستهلاك بشكل بطء.

- قيام السائق بالضغط بشدة على دواسة البنزين أثناء الانطلاق على الطرق المفتوحة والسريعة، حيث إن هذه الحركة تزيد من عمليات حرق الوقود، كما أنه يؤثر على العمر الافتراضي لإطارات السيارة.

- إهمال السائق عمل الصيانة الدورية في أجهزة السيارة.

- يجب أن تكون سرعة السيارة ثابتة طوال الطريق، حيث إن السير بهدوء وبعد ذلك الضغط بشدة على البنزين يزيد من معدل احتراق الوقود بشكل مضاعف عن السرعة الأولى، لهذا يجب المحافظة على وضعية ثابتة أثناء السير.

- تجاهل السائق متابعة ضغط هواء الكاوتش.