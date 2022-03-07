سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 7-3-2022 في مصر

يتطلع المستثمرون إلى بداية معاملات اليوم الإثنين الموافق 7 مارس الحالي، أول أيام عمل أسواق المال عالميًا، لمتابعة مؤشر البورصة العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب، الذي يحدد ما إذا كان المؤشر سيكون صاعدا أم متراجعا، خاصة في ظل الاضطرابات التي يعاني منها العالم، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا فضلا عن التضخم الاقتصادي الأمريكي.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية، فضلًا عن الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب سواء في محلات الصاغة أو أسواق المال.

أسعار الذهب في محال الصاغة

وفي بداية المعاملات العالمية اليوم في أسواق المال، سجلت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا، ليسجل نفس السعر منذ الجمعة الماضي، كما يلي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة يتراوح بين 985 و990 جنيهًا.

- تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة بين 862 و866 جنيهًا.

- تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 739 و742 جنيهًا.

- تراوح سعر بيع الجنيه الذهب بين 6,896 و6,928 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الذهب بين 985,143 و989,714 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

أما في أسواق المال، فارتفع المعدن النفيس بشكل طفيف، لتسجل الأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

- سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال 1010 جنيه، ما يعادل نحو 64.07 دولار.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 883.90 جنيه أي ما يعادل 56.06 دولار.

- سعر عيار 18 اليوم في أسواق المال بلغ نحو 757.62 جنيه أي ما يعادل 48.05 دولار.

- بلغ سعر الجنيه الذهب 7.071 جنيه أي ما يعادل نحو 448.48 دولار.

- سجل سعر الكيلو الذهب سجل 1.010.146 جنيه ما يعادل 64.068 دولار.