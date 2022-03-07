شعبة الدخان: أسعار المعسل مستقرة ولا زيادة

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنه لا زيادة في أسعار المعسل حتى الآن في السوق المحلية، وإن شركات إنتاج المعسل لم ترفع الأسعار، بعد قرار الشركة الشرقية للدخان، وشركة «فيليب موريس» زيادة أسعار السجائر، مرجحا إقدام الشركات على زيادة الأسعار مستقبلا تحت وطأة الضغوط المتزايدة في أسعار مستلزمات الإنتاج.

مصانع المعسل تواجه أزمة

ذكر «الإمبابي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن مصانع المعسل تستورد أغلب المستلزمات الإنتاجية من الخارج، ما يعني المزيد من الضغوط على المنتجين في ظل ارتفاع أسعار أغلب تلك الخامات، فعلى سبيل المثال سعر منتج «الجلسرين»، الذي يدخل في صناعة المعسل ارتفع بنحو 300% خلال الفترة الماضية، فضلا عن الزيادات في أسعار مواد التعبئة والتغليف، مشيرا إلى أن مصانع المعسل تواجه أزمة طاحنة بسبب موجة التضخم العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

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واستبعد إمكانية تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة من بند السجائر والتبغ والمعسل، بسبب التراجع الحالي في المبيعات، وكذلك بسبب التزام شركات السجائر الأجنبية بزيادة أسعارها بالقدر المناسب لتحصيل المليارات التي حددتها الوزارة كزيادة، والتي تقدر بـ 7 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

حظر الشيشة

من ناحية أخرى، أوضح مسؤول في إحدى شركات إنتاج المعسل، لـ «الوطن»، أن 70% من استهلاك المعسل محليا يأتي عن طريق المقاهي في المناطق الشعبية، والكافيهات الكبرى، وهناك تراجع كبير في استهلاك المعسل منذ انتشار وباء كورونا، نتيجة قرار الحكومة بشأن حظر تدخين الشيشة في المقاهي، ما انعكس في شكل تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع، وأدى إلى تراجع المبيعات المحلية ومبيعات التصدير.