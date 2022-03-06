نصائح عاجلة ومهمة للحفاظ على منزلك آمنا من حرائق «الكهرباء»

تكرار حوادث الماس الكهربائي ووقوع حرائق في الوحدات السكنية بإختلاف أنواعها كارثة تهدد حياة الكثيرين، وهو ما يدفعهم للبحث عن سُبل الأمان التي يجب على المواطنين القيام بها لحمايتهم، وكان آخر تلك الحوادث الحريق الذي نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة المرج، إذ كشفت التحريات الأولية، التي أجريت حول عن أن السبب وراء نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي، أدى لاشتعال الخشب الموجود بالمخزن.

ووفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن هنا بعض النصائح التي يجب القيام بها لجعل المنزل على سبيل المثال أكثر آمنًا وهي:

- يجب عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب في حريق لا قدر الله.

- لا بد من تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- يجب وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

- يجب التأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.

- يجب تبديل المقابس الجدارية التالفة.

كيفية الحماية من مخاطر الدفاية؟

قد يلجأ البعض، خلال ساعات الليل، لاستخدام الدفاية الكهربائية، وعليه نوه المرفق لعدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطرها:

- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

- يجب عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

- يجب تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- يجب أن يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة في أثناء النوم.

- يجب عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

- يحظر وضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.