بريطانيا تتعهد برعاية الأوكرانيين الفارين من الحرب

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قبل قليل، أنّ بلاده ستتولى رعاية عدد من الهاربين من الحرب في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

جونسون: روسيا تهاجم أوكرانيا عشوائيا

وأضاف جونسون، أنّ القوات الروسية تهاجم أوكرانيا بشكل عشوائي، موضحا أنّ «اتهامات بوتين لبريطانيا تناسب أجندته»، وأنّ بريطانيا لا تقف ضد روسيا أو مواطنيها المقيمين في بلاده.

جونسون يطالب بعقوبات ضد روسيا

وشدد جونسون، على ضرورة التحرك لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مؤكدا أنّ كل الاحتمالات واردة بشأن التعامل مع روسيا.