«أحلام» في دعوى خلع بعد 25 سنة زواج: «بينصب على الناس باسمي وشغلي»

بعد 25 عامًا وقفت «أحلام» أمام زوجها في محكمة الأسرة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، عندما سألها القاضي عن سبب دعواها بعد كل هذه السنوات، فقالت إن زوجها لم يصن العشرة، بل شوه سمعتها في عملها بعد أن اجتهدت لتحصل على المنصب الذي هي عليه اليوم، فبدأ ينصب على الناس باسمها، ويحصل على أموال مقابل ذلك ويوهمهم بالعمل معها، وعندما واجهته لم ينكر ذلك، فلجأت للقضاء، وأقامت ضده دعوى خلع لاستحالة العشرة بينهما مرة أخري.

تذكرت أحلام أمام قاضي محكمة الأسرة، قبل 25 عامًا عندما قابلت زوجها الشاب الطموح الهادئ الذي جذبها له بعد اللقاء الأول، فقالت إنها كانت تدرس في الجامعة التي كان يعمل بها وبعد فترة تبادلا المشاعر واعترف لها بحبه وأعجب بشخصيتها وحرصها على إكمال دراستها وساندها حتى تخرجت، وبعدها طلب خطبتها ووافقت على الفور لأنها كانت منبهرة به، وتمت خطوبتهما وسط أجواء عائلية سعيد تتذكرها حتى اليوم.

كانت بتصرف على البيت

واستكملت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة أنها كانت سعيدة معه وكانا يساندان بعضهما في كل شيء، وجهزا منزلهما بكل حب وبأقل التكاليف، ولم تهتم يومًا بمن هو أو ما منصبه بل عاشت معه بكل حب، وتزوجا وعلى مدار 25 عامًا أنجبا 4 أبناء جميعهم تخرجوا من الجامعة وعملوا في مناصب مرموقة بفضلها، لأنها كانت تعيلهم في التعليم والمصروفات المنزلية، ولم يصرف هو حتى قرشًا واحدًا من مرتبه بحجة أنه يدخره ليؤمن لهم مستقبلهم.

نصب على الناس

وأضافت أحلام للقاضي أن سبب رفعها دعوى خلع ضده بعد كل هذه السنوات، أنها عملت بجهد في وظيفتها حتى تحصل على الترقيات وتكون فخرًا لأبنائها وتبني اسماً لها، لكن زوجها بعد بلوغه سن المعاش تفرغ من العمل، وأول شيء فكر فيه هو التربح منها كالعادة، بل هذه المرة أذاها في عملها، وبدأ ينصب على الشباب بأنه سيوظفهم من خلالها بعد أن يدفعوا له مبالغ مالية باهظة.

يوهم الشباب أن زوجته ستوظفهم

وتابعت أحلام لمحكمة الأسرة: «من فترة قابلت شاب معرفة وشكرني أني هتوسطله في الشغل، ولما استغربت قالي إن جوزي وعده إنه هيشغله معايا وأخد منه فلوس، ولما واجهته مأنكرش، وعرفت أنه كلم ناس كتير صحابنا ومعارف ووعدهم بأني هشغلهم وأن ليا سلطة وأخد منهم فلوس، وطلبت منه يرجع الفلوس ويعتذر للناس رفض».

دعوى خلع بعد 25 سنة

وأنهت أحلام دعواها بأنها توسلت له حتى يعتذر للناس ويخبرهم بأنها خالفت رأيها ويرد لهم أموالهم، لكنه رفض، فتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة ورفعت ضده دعوى خلع حملت رقم 64 لسنة 2022، ولا تزال الدعوى أمام المحكمة لحين سماع الشهود في الجلسة المقبلة.