«التموين»: المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر آمن

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ أسعار السلع تحركت تحركا بسيطا في الأيام الماضية، وذلك في الأرز والزيت، لأنها تتأثر بالأحداث الخارجية، موضحًا أنه لا زيادة في سعر رغيف العيش ببطاقات التموين.

وأضاف «خليل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «رغيف الخبز في الأفران الخارجية السياحية تأثر اليوم بشكل بسيط، لكن الدولة قادرة على إدارة هذه المنظومة في ظل جائحة كورونا منذ عامين، كما انها قادرة على عبور الأزمة على خير».

أسعار السلع في منافذ الوزارة لم تزد جنيها واحدا

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: «سنوفر كل السلع ولن نتأثر بأي تأثر، مثل القمح ولدينا منه 8.5 شهر مخزون استراتيجي»، مشيرًا إلى أن كل الفروع لم تزد منتجاتها جنيها واحدا مثل الشركات الخاصة بوزارة التموين مثل النيل والمصرية والأهرام، وأوضح أن سعر فراخ الجمعية 48 جنيها واللحمة الكندوز درجة أولى بـ95 جنيها والسكر بـ10.5 جنيها، و48 جنيها للفراخ المجمدة، وذلك في منافذ وزارة التموين.

وأكد عبدالمنعم خليل أن الوزارة ستشن حملات مكثفة لضبط الأسعار في السوق، ومَن تسول له نفسه برفع الأسعار فإنه سيتعرض لأحكام رادعة: «الأرز والمكرونة والبقوليات وكل الأسعار لم تشهد أي زيادة ولدينا سعات تخزينية كبيرة منها ولم نغير السعر جنيها واحدا إلا بعد انتهاء هذا المخزون، وقد نحرك الأسعار وقتها».

لن نرفع سعر منتجاتنا حتى انتهاء المخزون

وشدد على أن الوزارة تتعاقد لفترات زمنية طويلة حتى تستتفيد من الخصومات والأسعار المناسبة للمواطنين لطرحها بشكل يقل عن مثيلاتها في السوق، وبالتالي فإن المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر آمن ولم تتأثر بأي نقص في السنوات الستة الماضية.