«علاج الإدمان» يطلق دليل مهارات بالمناطق المطورة للتوعية بأضرار المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، دليل المهارات الحياتية لتنمية والوعي لدى الأطفال بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، بالبعد عن التدخين وأضرار المخدرات.

تنظيم دورات تدريبية بمقر الصندوق للكوادر التطوعية

أوضح الصندوق، فى بيان له، أنه جرى تنظيم دورات تدريبية بمقر الصندوق للكوادر التطوعية من أبناء هذه المناطق، لتدريبهم على تنفيذ دليل المهارات الحياتية داخل المناطق المطورة مثل «الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، حدائق أكتوبر، بشاير الخير بالإسكندرية، حي الضواحي ببورسعيد».

تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

يأتي ذلك، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، التي تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكذلك توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج مجانا وفي سرية تامة.

رفع الوعى لدى الأطفال بأضرار التدخين

حرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على الالتقاء بالكوادر التطوعية من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، مؤكدًا أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة، للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، خاصة مع دليل المهارات الحياتية للأطفال لرفع الوعي لديهم بأضرار التدخين بأساليب إبداعية، تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال.

ولفت إلى أنه جرى تدريب هؤلاء الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي، وكيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات، وتنفيذها بهدف إعداد جيل من النشء والشباب، قادر على تحمل المسؤولية، واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات، في ضوء رؤية مصر 2030.

يتضمن دليل المهارات الحياتية، عدة أنشطة وألعاب ترفيهية، سيجرِ تنفيذها في المناطق المطورة خلال الأيام المقبلة، لتنمية الوعي لدى الأطفال، وغالبية هذه الأنشطة مرتبطة بالبعد عن التدخين، وأضرار تعاطي المخدرات، لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة، باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية، تنشط العقل، وتحفز على التفكير، وتستهدف رفع الابتكار لدى الأطفال، كذلك تنمية مهارات التواصل، والعمل الجماعي لديهم، وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.