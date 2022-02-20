أسماء 11 مصابا في انقلاب ميكروباص بالفيوم.. بينهم 4 أطفال

حصلت «الوطن» على أسماء 11 شخصاً، بينهم 4 أطفال، أُصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «دمو» بنطاق مركز شرطة الفيوم، أمام مساكن «دمو»، بسبب انفجار إطار السيارة خلال سيرها بسرعة زائدة.

ومن بين المصابين 4 طلاب، منهم شقيقان كانوا عائدين من المدارس في أول أيام الدراسة بالترم الثاني، ولكنهم أصيبوا جميعاً بإصابات مختلفة تنوعت بين كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث انقلاب ميكروباص، عن إصابة كل من يحيى رأفت يحيى، 23 سنة، باشتباه كسر في الكاحل الأيمن مع كدمة في الظهر، وأحمد علاء فتحي، 16 سنة، بكدمات وجروح متفرقة في الرأس، وحمادة عبد التواب خميس، 21 سنة، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وأحمد محمود خيري، 17 سنة، بكدمة شديدة في الصدر، ويوسف أحمد بدوي، 17 سنة، بكدمة شديدة في الصدر، ووليد أحمد بدوي، 18 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من محمود محمد صلاح، 15 سنة، باشتباه إصابة في الفقرات العنقية، وأحمد أمين عبد الحليم، 18 سنة، بجروح وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمود عبد الناصر بكري، 18 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، وعبد الرحمن رمضان علي، 18 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان انقلاب سيارة ميكروباص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لهم.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وإصابة ركابها.