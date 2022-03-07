إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب ضابط وأمين شرطة، ومجند، بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة شرطة كانوا يستقلونها، أمام جزيرة البط، أثناء أدائهم عملهم على طريق بحيرة قارون السياحي بنطاق مركز شرطة سنورس، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وانقلبت بهم السيارة على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابتهم، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وجرى نقلهم الضابط لمستشفى التأمين الصحي، بينما تم نقل أمين الشرطة والمجند لمستشفى الفيوم العام.

بلاغ بانقلاب سيارة شرطة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة شرطة على طريق بحيرة قارون السياحي أمام جزيرة البط بنطاق المركز، وإصابة ضابط وأمين شرطة ومجند.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة كل من النقيب محمد أمين منشاوي، 28 سنة، ومقيم القاهرة، باشتباه إصابة بالعمود الفقري وجرح بالرأس طوله 7 سم، وأمين شرطة رضا عيد عيسوي، 58 سنة، ومقيم الفيوم، باشتباه إصابة بالعمود الفقري، ومجند محمد شحاته عبد الحميد، 23 سنة ومقيم بالقاهرة، بكدمات بالركبة اليسرى.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى مكان حادث انقلاب سيارة الشرطة، وجرى نقل ضابط الشرطة إلى مستشفى التأمين الصحي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى نقل أمين الشرطة والمجند إلى مستشفى الفيوم العام.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حول الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.