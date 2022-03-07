وفاة أب ونجله خنقًا في حريق منزلهما بالدقهلية وفشل محاولات إنقاذهما

لقي فني تنظيم بالوحدة المحلية بالخضيري في محافظة الدقهلية ونجله مصرعهما، اليوم، إثر تعرضهما للاختناق بالدخان نتيجة نشوب حريق هائل بمنزل في قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر.

فيما لم تنجح محاولات الأطباء في مستشفى منية النصر المركزي لإنقاذهما وذلك لسوء حالتهما، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة فى استقبال المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق في شقة

وتلقى مأمور مركز شرطة منية النصر بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية الرياض التابعة لدائرة المركز، ووجود شخصين مختنقين فيه.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحريق وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي وقوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل في الدور الثاني بقرية الرياض، ملك شخص يُدعى جمال أحمد إبراهيم 36 سنة، يعمل فني تنظيم بالوحدة المحلية بالخضيري، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتبين احتراق محتويات الشقة.

وفاة الأب ونجله مختنقين

وأصيب في الحريق كل من مالك الشقة ونجله أحمد 9 سنوات، بحالة اختناق وعلى الفور، تم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد مصدر طبي أنه بعد نقل المصابين للمستشفى فشلت الإسعافات لهم وتوفي الأب ونجله إثر إصابتهما بحالة الاختناق.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وعمّا إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.