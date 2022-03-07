منصة «watch it» تطرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل «جزيرة غمام»

طرحت منصة «watch it» البرومو الدعائي الأول لمسلسل «جزيرة غمام»، للفنان طارق لطفي، الذي سيُشارك به في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل.

وظهر في برومو مسلسل «جزيرة غمام» عدد كبير من الفنانين، منهم طارق لطفي، وأحمد أمين، ووفاء عامر، ورياض الخولي، وفتحي عبدالوهاب، وعبدالعزيز مخيون، ويبدو أنّ العمل سيشهد العديد من الصراعات داخل جزيرة غمام، ويُشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم مي عز الدين، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

أحداث مسلسل «جزيرة غمام»

ويُعرض مسلسل «جزيرة غمام» في سباق دراما رمضان 2022، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق، حول ثلاثة أشقاء وفتاة واحدة تدعى سندس، تحدث بينهم صراعات، ويضطر الشقيق الأكبر لقتل أخيه الصغير بإيعاز من الشقيق الثاني، وتتوالى الأحداث وسط مفاجآت غير متوقعة، خصوصًا مع عدم وفاة الأخ الصغير.

ويشهد مسلسل «جزيرة غمام» التعاون الثالث بين طارق لطفي ومي عز الدين، وذلك بعد مسلسلي «الحقيقة والسراب» و«قضية صفية»، بطولة أحمد صلاح السعدني، وسامح الصريطي، ولطفي لبيب، وميمي جمال، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، ومحسن منصور، ومحمد التاجي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.