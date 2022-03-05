«سوسة» يفاجئ مستشفيات جامعة بنها ويعلن جدولاً زمنياً للتطوير

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية، مساء اليوم السبت، لمتابعة أعمال التطوير التي تجري بأقسام العمليات والعلاج الاقتصادي، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، والاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى.

رئيس جامعة بنها يتفقد مشروعات التطوير

شملت الجولة، التي قام بها رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر، مدير المستشفيات، تفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية لقسم العمليات الموحدة، الذي يتكون من 7 كبسولات جراحية متطورة، بتكلفة 70 مليون جنيه، للمساهمة في إجراء جراحات قوائم الانتظار، وتوفير الأمان الجراحي للمترددين والمرضى.

كما تفقد «سوسة» ومرافقوه مشروع تطوير المبني السكني، وتحويله إلى 44 غرفة للعلاج الإقتصادي وتوسعة عناية الأطفال والحضانات، بتكلفة 2 مليون جنيه، وتجديد وتوسعة رعاية أمراض القلب ورعاية الأمراض الصدرية، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

طاقم طبي بأعلى مستوى بمستشفى بنها الجامعي

وقال رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إن المستشفى الجامعي يتمتع بإمكانيات وخبرات وأساتذة وأطباء وأطقم تمريض ورعاية وخدمات على أعلى كفاءة، تسهم في تقديم رعاية طبية وصحية للمترددين عليها بشكل آمن وفعال، مشيراً إلى أنه تم وضع برنامج زمني للانتهاء من كافة أعمال التجهيزات والإنشاءات التي تجري داخل المستشفيات، طبقاً للمواصفات.

وأكد أن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفى حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، في تقديم خدمة طبية لائقة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

طفرة في الأداء بمستشفى بنها الجامعي

وقال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، إن المستشفى يشهد خلال الفترة الحالية طفرة في الأداء، ساهمت في تحسين الخدمة الطبية واستيعاب الضغط على المستشفى، منها تطوير قسم حضانات الأطفال الجديد الذي دخل الخدمة مزوداً بأحدث تقنية في الحضانات في مصر والشرق الأوسط، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير أسانسيرات قسم الجراحة ودخول المرحلة الأولى من كبسولات الجراحة، أحدث تقنية جراحية في العالم.

وأشار الدكتور محمد شاكر، مدير المستشفيات الجامعية، إلى أن المستشفى يشهد ضغطاً شديداً في الإقبال على خدمتها والاستقبال والطوارئ، حيث يستقبل المستشفي ما بين 2000 إلى 2500 مريض يومياً في مختلف القطاعات الداخلي والاستقبال، الذي يستقبل وحده ما يقرب من 1500 مريض، والعيادات الخارجية التي تستقبل مايقارب من 800 مريض يومياً، وهو حجم كبير لتقديم الخدمة في ظل الإمكانات المتاحة، حيث يقدم مستشفي بنها الجامعي الخدمات الطبية والعلاجية لمعظم الأهالي في محافظة القليوبية، إضافة إلى أبناء عدد من المحافظات المجاورة، ومنها المنوفية والغربية والشرقية.

ولفت «شاكر» إلى أنه نظراً للضغط الشديد الذي يشهده المستشفى، تقوم الأقسام العلاجية بتقديم الخدمة على أعلى مستوى من خلال إجراء كم هائل من الجراحات، وتجهيز الاستقبال على أعلى مستوى.